Зеленоград в речи зеленоградцев. Собираем фразы, понятные только местным 28.02.2023 ZELENOGRAD.RU

В каждом городе есть свои достопримечательности, памятные места и известные люди. Кроме этого, есть и свой сленг, жаргон, народные названия этих достопримечательностей, а также фразы, связанные с реалиями местной жизни, которые не поймет приезжий.

После того, как в одном из зеленоградских стикерпаков появилась фраза «Мама, я на Плешке» (автор Светлана Рацкая), мы решили, что просто необходимы сувениры, которые будут содержать те самые выражения, что можно сказать только в Зеленограде или про Зеленоград.

Мы открываем сбор таких выражений, из которых выберем самые характерные, забавные и исключительно зеленоградские. Вспомните, что вы говорили своим одноклассникам, однокурсникам и коллегам, спросите у своих детей-школьников, какие фразы у них в ходу, и не забудьте про старшее поколение — нам важно составить максимально разнообразный набор, в котором соберутся разные поколения.

Не ограничивайте свою фантазию — вспомните всё: особое положение Зеленограда в столице и области, МИЭТ и микросхемы, поездки на «четырехсотом» и адреса без улиц, и т. п. Ждем ваши варианты в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. Или заполните форму ниже

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Метки:
история зеленограда
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