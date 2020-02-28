Для многих неожиданно, но чиновники — тоже люди! В минувшие выходные прошел уже третий турнир по мини-футболу «Чиновник». Играли команды зеленоградских управ, «Жилищника» и «Автомобильных дорог».
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Борьба была острой, победитель определился только после пенальти. Победил «Жилищник», второе место — управа Крюково, третье — команда управа Старое Крюково.
gbukrukovo. ru
gbukrukovo. ru
gbukrukovo. ru
gbukrukovo. ru
gbukrukovo. ru
gbukrukovo. ru
gbukrukovo. ru
gbukrukovo. ru
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