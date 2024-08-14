Примеры на фото: новый переход возле станции Крюково, где вода стоит как раз на «зебре» — и по луже придётся пройти и от брызг освежиться. А также свеженький асфальт в 8 и 10-м микрорайонах. Всё как у нас любят. И таких мест ещё по городу множество. Что вообще происходит? Спросим у чиновников, отвечающих за благоустройство, и вернёмся с их ответом.
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