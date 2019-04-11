1 комментарий
Ярко-синяя беседка появилась в лесу 9 микрорайона 11.04.2019 ZELENOGRAD.RU

На большой деревянной площадке в лесу за корпусом 914 покрасили беседки: одну — коричневой краской, такой же, какой и раньше, а другую — ярко-синей краской, которая очень контрастирует с окружающей средой. Местным жителям не понравилось такое «разнообразие», одна из жительниц, Светлана К., обратилась с жалобой в префектуру.

А вам нравятся новые цвета? Может быть, и нужно делать всё ярче и веселей?

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Обсуждение
Юрий Парф
41 минуту назад
Эта синяя краска будет сохнуть 10 лет, в 5 районе борта хокк. площадки покрасили, такой вот краской, перепачкали все одежду, и до сих пор не высохла, больше 10 лет прошло.
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