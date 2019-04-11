На большой деревянной площадке в лесу за корпусом 914 покрасили беседки: одну — коричневой краской, такой же, какой и раньше, а другую — ярко-синей краской, которая очень контрастирует с окружающей средой. Местным жителям не понравилось такое «разнообразие», одна из жительниц, Светлана К., обратилась с жалобой в префектуру.
Фото: Светлана К./zelao.ru
Фото: Светлана К./zelao.ru
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