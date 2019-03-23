Тридцатилетнего зеленоградца поместили под домашний арест после кражи, которую он совершил в феврале вместе с братом.

На обоих надели электронные браслеты и установили дома стационарное контролирующее устройство для приема сигнала. Оборудование предназначено для отслеживания передвижений домашних арестантов.

Не прошло и месяца, как мужчина с помощью отвертки снял с себя следящий браслет и вместе с контрольным прибором отнес в скупку в Подмосковье. За оборудование стоимостью около девяти тысяч рублей он выручил полторы тысячи, которые потратил на алкоголь, пишет «Московский комсомолец».

Сотрудники службы исполнения наказаний (УФСИН), несмотря на то что вор избавился от следящих устройств, его разыскали. Домашний арест преступнику заменили на реальный. Следящие устройства вернули.

Преступление братья совершили 13 февраля 2019 года. Они украли из магазина два комплекта спецодежды стоимостью пять тысяч рублей, микроволновку за две тысячи и тостер, оцененный в тысячу рублей. Обоих оперативно задержали и уже через три дня, 16 февраля, поместили под домашний арест, выдав им под расписку следящее оборудование. В скупку приборы отправились 3 марта.

Брат воришки-пропойцы, уже дважды судимого за кражи, остается под домашним арестом, сообщает «МК».