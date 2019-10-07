Сейчас их забрали у мамы, чтобы обеспечить необходимую заботу. В природе тигрица сама заботится о детенышах в течение двух лет. В городе вырастить тигрят смогут только люди, тигрица с этим не справится. Представитель цирка рассказал «Зеленоград.ру», что забирать новорожденных тигрят у матери нормальная практика в северных зоопарках и цирках.

Тигрят кормят каждые три часа, моют, содержат в чистоте при температуре +25 градусов. Представитель цирка подчеркнул, что рождение тигрят говорит о хороших условиях содержания животных в цирке-шапито, поскольку «в агрессивной среде они не размножаются».