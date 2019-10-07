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Два тигренка родились в цирке во время гастролей в Андреевке 07.10.2019 ZELENOGRAD.RU

В цирке-шапито «Корона» рядом с «Ашаном» в Андреевке родились два тигренка. Оба малыша родились мужского пола. Тигрят назвали Ричи и Арчи. Родители тигрят — трехлетняя тигрица Ладушка и шестилетний тигр Раджа. Тигрят официально зарегистрировали сотрудники Солнечногорской ветеринарной станции.

Сейчас их забрали у мамы, чтобы обеспечить необходимую заботу. В природе тигрица сама заботится о детенышах в течение двух лет. В городе вырастить тигрят смогут только люди, тигрица с этим не справится. Представитель цирка рассказал «Зеленоград.ру», что забирать новорожденных тигрят у матери нормальная практика в северных зоопарках и цирках.

Тигрят кормят каждые три часа, моют, содержат в чистоте при температуре +25 градусов. Представитель цирка подчеркнул, что рождение тигрят говорит о хороших условиях содержания животных в цирке-шапито, поскольку «в агрессивной среде они не размножаются».

График представлений цирка-шапито «Корона» на Жилинской улице в Андреевке в октябре: 12 октября в 17:00, 13 октября в 15:00, 19 октября в 17:00, 20 октября в 15:00.

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Обсуждение
Степанова Ольга
Вчера, 17:36
что-то я сомневаюсь, что тигрица сама не может позаботиться о своих котятах...
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