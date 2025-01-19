На фото — распустившаяся почка на кусте в 9-м микрорайоне. И хотя во вторник и среду обещают морозы до -7.-9 градусов, потом снова потеплеет — в январе серьезных морозов и снегопадов уже не будет, прогнозируют синоптики.

В феврале в Гидрометцентре ожидают резкие скачки температуры. Будут периоды оттепели и один-два периода, когда температура будет приближаться к минус 10-15 градусам.

В целом, весна может прийти раньше срока. «Март может быть гораздо более теплым, чем обычно, из-за маленького количества снега. Если снега нет, то солнечная энергия будет расходоваться не на таяние снега, а на прогревание самой почвы. Значительная часть придется в приземный слой воздуха, и температура начнет повышаться. Даже если снег будет идти в феврале, этого все равно недостаточно. Высота снега и плотность сейчас минимальны», — пояснили в Гидрометцентре.