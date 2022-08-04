Фото: Мосприрода
Три оленёнка родились в зеленоградском «Доме лани». Теперь в вольерном комплексе девять особей: шестеро взрослых и трое малышей.
Приходите посмотреть на них — «Дом Лани» находится в Никольском проезде, за домом 2. Ближайшая остановка «Никольская церковь» (автобус №12).
Время работы: ежедневно с 10 до 17, последний понедельник месяца — санитарный день (почему такое не слишком удобное время, мы и сами не знаем).
Когда придёте, относитесь к животным бережно: не беспокойте животных, не кричите и не шумите, тогда лани не будут бояться людей.
Фото: Мосприрода
Фото: Мосприрода
Фото: Мосприрода
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