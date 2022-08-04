Три оленёнка родились в зеленоградском «Доме лани». Теперь в вольерном комплексе девять особей: шестеро взрослых и трое малышей.



Приходите посмотреть на них — «Дом Лани» находится в Никольском проезде, за домом 2. Ближайшая остановка «Никольская церковь» (автобус №12).



Время работы: ежедневно с 10 до 17, последний понедельник месяца — санитарный день (почему такое не слишком удобное время, мы и сами не знаем).



Когда придёте, относитесь к животным бережно: не беспокойте животных, не кричите и не шумите, тогда лани не будут бояться людей.