Телеканал 360 рассказал о женщине, которая уже 25 лет живет в лесной землянке около деревни Гончары — это в десяти километрах от Зеленограда, между Лениниградкой и Поварово.

Марине около 50 лет. Она не называет своей фамилии и не рассказывает о себе подробно. В лес ушла за любимым человеком еще в середине 90-х. Но муж заболел и умер. Теперь Мариина живет одна. Небольшая хижина без окон, дверей и электричества, старые вещи, и почти двадцать собак — это все её богатство.

Хижина стала своего рода приютом для собак. Некоторые жители соседней деревни знают, что в лесу много бездомных собак и боятся ходить туда. Кто-то даже писал жалобы в администрацию. Но на видео у хижины Марины были только щенки.

Похоже, собаки стали для неё смыслом жизни. Говоря о своих собаках, Марина начинает плакать — они голодают, покормить их удается раз в неделю. Если кто-то помогает деньгами, хозяйка покупает крупу для собак. Уезжать из леса без собак Марина не хочет. И не знает куда — вариантов нет.