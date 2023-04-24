Северное сияние можно было наблюдать над Зеленоградом в ночь с воскресенья на понедельник. Причина — магнитная буря уровня G4 по пятибалльной шкале: на Землю прилетел солнечный ветер — заряженные частицы, выброшенные Солнцем, достигли земной атмосферы и вызвали разноцветное свечение. Чем меньше освещенность в районе наблюдения (меньше фонарей и так далее), тем лучше видно северное сияние. А если светит молодой месяц (как сейчас), а не полная луна — обзор улучшается дополнительно.