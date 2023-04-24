Фото: t.me/Schreibkraft
Северное сияние можно было наблюдать над Зеленоградом в ночь с воскресенья на понедельник. Причина — магнитная буря уровня G4 по пятибалльной шкале: на Землю прилетел солнечный ветер — заряженные частицы, выброшенные Солнцем, достигли земной атмосферы и вызвали разноцветное свечение. Чем меньше освещенность в районе наблюдения (меньше фонарей и так далее), тем лучше видно северное сияние. А если светит молодой месяц (как сейчас), а не полная луна — обзор улучшается дополнительно.
Фото: instagram.com/epichmak_ph
До этого северное сияние наблюдали над Зеленоградом в 2015 году.
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