Наблюдать серебристые облака можно в глубоких сумерках только в определённых широтах, обычно в конце июня — начале июля. Раньше это явление в Зеленограде отмечали два года назад: крайне разрежённые и самые высокие облака в атмосфере, они возникают в 76—85 километрах над земной поверхностью. Их ещё называют полярными мезосферными или ночными светящимися.