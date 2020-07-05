Серебристые облака и туман в одну ночь превратили Зеленоград в сказочный город. Красивые фотографии и видео 05.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Серебристые облака — красивое и довольно редкое атмосферное явление. Читатели «Зеленоград.ру» запечатлели его в ночь на воскресенье, 5 июля. А с рассветом, который сейчас наступает вскоре после двух часов ночи, на город опустился густой туман.

Наблюдать серебристые облака можно в глубоких сумерках только в определённых широтах, обычно в конце июня — начале июля. Раньше это явление в Зеленограде отмечали два года назад: крайне разрежённые и самые высокие облака в атмосфере, они возникают в 76—85 километрах над земной поверхностью. Их ещё называют полярными мезосферными или ночными светящимися.

Из-за высокой влажности и безветрия ночью город накрыл густой туман. Туман под луной и на рассвете, запутавшийся в кронах деревьев и скрывающий ближайшие дома — он продержался несколько часов и рассеялась лишь к позднему утру.

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Метки:
погода, природоведение
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