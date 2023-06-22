Свои гнезда городские ласточки обычно приклеивают слюной к стене и потолку — под крышами, карнизами, балконами, оставляя узкий вход. Постепенно эти птицы стали всё реже встречаясь за пределами населённых пунктов.

Как и другие виды ласточек, воронок питается летающими насекомыми — мухами, комарами, мошками, — за которыми охотится только в воздухе. Обычно кормится на высоте около 10-20 метров над землёй, опускаясь вслед за добычей ниже перед ненастной либо прохладной погодой.

Кроме воронка в Московском регионе живут ещё два вида ласточек: деревенскую (касатку) и береговую, которая занесена в Красную книгу, как исчезающий вид.