Незамысловатая конструкция из вертикально установленных крупных блоков асфальта появилась напротив торгового центра «Весна» (корпус 1627). Таким способом дорожники обозначили прямоугольную яму на дороге, заполненную литым асфальтобетоном.
«Технологии времен неолита на службе гражданам», — прокомментировал в фейсбуке увиденное на Георгиевском проспекте Andrey Lu.
Ещё одно предположение автора фото — дорожным ремонтом в Зеленограде занялся ГУП «Ритуал».
"Стоунхендж строят" , — пишут ему в комментариях. «Наконец-таки туристы к нам повалят!» — отвечает автор фотографий.
Следом комментаторы предлагают, как украсить конструкцию — для большего привлечения «туристов». Например, нанести фосфор, или лучше петроглифы, или нарисовать фосфором череп с костями.