Оригинальное предложение руки и сердца неизвестной — предложение «Оленька, выходи за меня замуж» было написано на бортах пяти грузовиков, проехавших вдоль «Зеленопарка».
Видео опубликовало агентство «Москва». Где в этот момент находилась сама Оленька и согласилась ли она, не сообщаются.
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