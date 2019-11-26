Придя регистрироваться в купленной в апреле однокомнатной квартире в 3-м микрорайоне, новый владелец выяснил, что там уже «прописано» почти 600 человек.

Он обратился в суд, чтобы этих «соседей» признали утратившими право пользования его жильём, а также потребовал снять их с регистрационного учета по этому адресу. Список ответчиков из 579 фамилий занял в судебном протоколе четыре с половиной страницы и повторяется несколько раз.

Истец предположил, что все эти люди не являются членами семьи бывшего собственника и были зарегистрированы в принадлежащей теперь ему квартире фиктивно, без цели фактического в ней проживания. В реальности они никогда не вселялись в эту квартиру, никакой личной собственности у них там никогда не было и ни у кого из них нет прав в доле этой квартиры.

Проверяющие из районного отдела соцзащиты населения, решившие осмотреть жилище, дома никого не застали. Нашли только рядом с дверью квартиры кучу корреспонденции, в том числе предупреждение об отключении электроэнергии и уведомления из банка по кредитам. Молодой человек из соседней квартиры, расположенной в том же тамбуре за общей дверью, рассказал, что проживает тут постоянно, но никогда не видел жильцов или детей из другой квартиры. Однако его мама упоминала, что видела одного мужчину, который туда приходил.

Полицейские, в свою очередь, установили, что в квартире давно никто не проживает, а её прежний владелец, Асатурян А. Ж., неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию приезжих на своей жилплощади (хотя в картотеках московских судов дел с таким обвиняемым найти не удалось). За это преступление предусмотрено наказание от штрафа в 100-500 тысяч рублей до лишения свободы на три года.

Ни один из 579 ответчиков, которые, как говорится в судебном протоколе, были извещены надлежащим образом, в суде не появился, причин отсутствия не объяснил и «письменных возражений по существу иска суду не представил». «Третьи лица» — отдел соцзащиты и районное отделение по вопросам миграции — своих представителей тоже не прислали. Так что суд проходил без них.

В итоге зеленоградский суд признал, что ответчики утратили право пользования жилым помещением, принадлежащим теперь истцу. А вот оснований обязать местную миграционную службу снять ответчиков с регистрационного учета суд не нашел. 19 ноября это судебное решение вступило в силу.