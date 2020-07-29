«Дятлы самые забавные». Как птицы устроили читателю «Зеленоград.ру» игру в прятки во время его фотоохоты в 9-м микрорайоне
Сову на уличном указателе заметил наш читатель Илья Емелин. Ночная хищница устроилась на вершине дорожного столбика, установленного на Центральном проспекте.
Равнодушно глянув сверху на людей, она будто осматривается в поисках верного направления. Увы, Хогвартса на указателе нет, хотя на одном из них есть ориентир на обычную зеленоградскую школу.
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