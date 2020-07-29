«Подскажите, как долететь до Хогвартса». Сова «читает» зеленоградские указатели 29.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Сову на уличном указателе заметил наш читатель Илья Емелин. Ночная хищница устроилась на вершине дорожного столбика, установленного на Центральном проспекте.

Равнодушно глянув сверху на людей, она будто осматривается в поисках верного направления. Увы, Хогвартса на указателе нет, хотя на одном из них есть ориентир на обычную зеленоградскую школу.

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Метки:
дикие животные, птицы, природоведение
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