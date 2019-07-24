Прямо под окнами жители дома №1 на Родниковой улице в Голубом разбили настоящий дендропарк, пишут на сайте администрации Солнечногорского округа. Сейчас там растет уже около 70 видов деревьев и кустарников, причем ни один не повторяется, по словам создателей.

Идея создания дендропарка возникла еще в 2012 году среди инициативных жителей Андреевки. Председатель совета домов Андреевки Сергей Казанцев вспоминает: «В 2012 году мы запросили разрешение на обустройство парковки своими силами, и чтобы вся территория не была заставлена машинами, мы решили обустроить небольшой палисадник. Все начиналось с нескольких сортов сирени, которыми мы прикрыли забор канализационно-насосной станции».

Все растения во дворе особенные и высажены с умом, по тематическим зонам: лечебные, гипоаллергенные, обширно цветущие, а деревья стоят между. В дендропарке представлены даже такие редкие для наших широт растения, как японская айва, шаровидная ива, красный дуб, лапчатка курильская, лимонник китайский и «берлинский» тополь, не имеющий пуха.

Самой старшей садовнице — Людмиле Колпиковой — 81 год. «Я не профессионал, но занимаюсь садоводством уже около десяти лет. Как переехала сюда стала высаживать цветы под окнами. Отношусь к процессу ответственно и скрупулезно, но всегда с удовольствием делюсь саженцами с жителями соседних улиц» , — рассказала женщина.