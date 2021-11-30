Примечательно, что в доме с этой дворовой «инсталляцией» расположен офис управляющей компании, точнее, инженерной службы района Матушкино. Именно «Жилищник» обычно отвечает за содержание придомовых территорий, в том числе должен следить за зелёными насаждениями и освобождать дворы от аварийных деревьев.

Тем временем тяжёлые ветви падающей берёзы нашли альтернативную опору — соседнюю берёзу, которая уже тоже слегка покосилась.

Префектура приняла обращение с падающей берёзой к рассмотрению — теперь оно «стоит на контроле» у главы управы Антона Гущина.