Берёза опасно склонилась во дворе корпуса 414 — и кто-то решил подпереть её стулом. В шутку это сделали или всерьёз полагая уберечь дерево от падения, — неизвестно. Местная жительница отправила фотографию в префектуру с коротким комментарием, назвав берёзу пизанской по ассоциации с «падающей» башней-колокольней в итальянском городе Пиза.
Примечательно, что в доме с этой дворовой «инсталляцией» расположен офис управляющей компании, точнее, инженерной службы района Матушкино. Именно «Жилищник» обычно отвечает за содержание придомовых территорий, в том числе должен следить за зелёными насаждениями и освобождать дворы от аварийных деревьев.
Тем временем тяжёлые ветви падающей берёзы нашли альтернативную опору — соседнюю берёзу, которая уже тоже слегка покосилась.
Префектура приняла обращение с падающей берёзой к рассмотрению — теперь оно «стоит на контроле» у главы управы Антона Гущина.