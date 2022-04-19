Обклеить остановку буквами Z и V это:
Патриотизм
Вандализм
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Проголосовали 755 человек
Неизвестные активисты обклеили буквами Z и V, а также цитатой Путина одну из зеленоградских автобусных остановок. Как вы считаете, чего здесь больше — патриотизма или вандализма? Голосование анонимное.
На остановках предусмотрено место для размещения рекламы. До 9 мая уже менее трех недель. Администрация города должна была бы позаботиться о воспитании патриотизма без такого народного напоминания и разместить на остановках соответствующие постеры, посвященные Дню победы и Первомаю.