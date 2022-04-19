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Обклеить автобусную остановку буквами Z и V. Это патриотизм или вандализм? Голосуйте (анонимно) 19.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Неизвестные активисты обклеили буквами Z и V, а также цитатой Путина одну из зеленоградских автобусных остановок. Как вы считаете, чего здесь больше — патриотизма или вандализма? Голосование анонимное.

Обклеить остановку буквами Z и V это:
Патриотизм
Вандализм
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 755 человек
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Метки:
автобусная остановка, вандализм, сюжет: конфликт* с украиной 2022
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Обсуждение
Хрюря Пампукская
Вчера, 20:00
Наклеено аккуратно. Если снимается легко, и на стекле не остается следов, то можно считать, что патриотично)
На остановках предусмотрено место для размещения рекламы. До 9 мая уже менее трех недель. Администрация города должна была бы позаботиться о воспитании патриотизма без такого народного напоминания и разместить на остановках соответствующие постеры, посвященные Дню победы и Первомаю.
Юрий Евстифеев
12 часов назад
Это и не то и не это, а мода вестям, но это лучше чем расписанные вандалами остановки.
Max Petrov
9 часов назад
Все эти буквы, цитаты как и надписи 1941-1945 можем повторить - признак не очень большого ума! Нашел бы этих сподвижников - дал бы им по автомату и на Украину - посмотрел бы на этих вояк!
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