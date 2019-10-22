Возле новых остановок на Центральном проспекте поставили новые урны. Но на некоторых остановках так много людей и они так долго ждут автобуса, что урны не справляются не только с мусором, но и с обычными окурками. При этом зеленоградцы не бросают окурки куда попало, а складывают их в аккуратные кучки. Особенно много окурков возле остановки 400-го — видимо, там больше времени покурить в ожидании автобуса.