Новые урны на Центральном проспекте не справляются с окурками 22.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Возле новых остановок на Центральном проспекте поставили новые урны. Но на некоторых остановках так много людей и они так долго ждут автобуса, что урны не справляются не только с мусором, но и с обычными окурками. При этом зеленоградцы не бросают окурки куда попало, а складывают их в аккуратные кучки. Особенно много окурков возле остановки 400-го — видимо, там больше времени покурить в ожидании автобуса.

Урны на Центральном проспекте поставили вместе с новыми остановочными павильонами. Они «являются неотъемлемой частью остановочного пункта и осуществляют поддержание чистоты рядом с павильоном», говорится в закупочной документации. В ручки урн вмонтирована небольшая пепельница с отверстиями для 60-ти сигарет.

Пепельницы должны быть и в урнах на пешеходных дорожках вдоль проспекта — они возле скамеек, расположенных в нескольких шагах от остановок. В смете закупки это обговаривалось отдельно: была заказана 91 урна типа «Краков» с отделкой из древесины, к каждой — пепельница стоимостью 1,5 тысячи рублей. Но пепельниц там почему-то нет.

Кстати, федеральный закон №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не содержит прямого запрета на курение на остановках наземного общественного транспорта.

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