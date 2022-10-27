Ремонт фасада корпуса 1123, в котором находится управа района Силино, начали в первых числах октября — вокруг здания поставили строительные леса. А дальше начались чудеса ловкости и безумия — рабочие стояли на высоте четвертого этажа без ограждения, использовали открытый огонь без огнетушителей и даже, как обезьянки, перелезали с одного яруса на другой. Префектура пыталась урезонить их, но безуспешно. За всем этим наблюдает местный житель.