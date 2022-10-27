Посмотрите как бесстрашные строители показывают чудеса ловкости, ремонтируя здание управы 27.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Ремонт фасада корпуса 1123, в котором находится управа района Силино, начали в первых числах октября — вокруг здания поставили строительные леса. А дальше начались чудеса ловкости и безумия — рабочие стояли на высоте четвертого этажа без ограждения, использовали открытый огонь без огнетушителей и даже, как обезьянки, перелезали с одного яруса на другой. Префектура пыталась урезонить их, но безуспешно. За всем этим наблюдает местный житель.

На публикацию этой фотографии в группе 11-го микрорайона вконтакте, представитель префектуры поблагодарил за сигнал и сообщил, что «подрядной организации указано на неукоснительное соблюдение техники безопасности при проведении работ». Но, видимо, плевать они хотели на эти указания — безобразия продолжились.

В последующие дни работа продолжалась таким же образом.

Возникает два вопроса: во-первых, какое будет качество ремонта при такой организации работ и, во-вторых, если вот так работают буквально под окнами у местных властей, что же происходит на других объектах.

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Метки:
микрорайон 11, капитальный ремонт
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