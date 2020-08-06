1
«Наноавтомобиль» на Крюковской эстакаде 06.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Вот такую футуристичную «наномашину» заметил на днях наш читатель Максимилиан при съезде с эстакады в «старый» город.

Это «Рено Твизи» (Renault Twizy) — двухместный микроэлектромобиль весом меньше 500 килограммов. Пассажирское место находится за водительским и довольно тесное для взрослого человека. Зато на парковке машина занимает почти в два раза меньше пространства, чем стандартная легковушка.

«Твизи» — один из самых маленьких в мире серийных автомобилей. Для большей компактности его оснастили ламбо-дверями (двери-ножницы), открывающимися вертикально, а не на внешнюю сторону.

Заряжается автомобиль при полной разрядке за три с половиной — четыре часа.

«Твизи» поступил на рынок в 2012-м и в течение года был самым продаваемым в Европе электромобилем. В России продажи начались в 2016 году.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Вы какую машину предпочитаете?
Побольше
Поменьше
Всё равно — главное, чтоб была
Проголосовали 32 человека
Метки:
автомобиль, крюковская эстакада, электромобили
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
52 минуты назад
Твизи прикольный, городской компактный электромобиль, но мне показался не очень эргономичным - если не установлены пластиковые экраны (или как назвать, вместо боковых стёкол), в дождь и грязь на наших дорогах всё окажется внутри, и печки нет.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура передумала делать новые парковочные места в 9-м микрорайоне. Как реновация может катастрофически ухудшить ситуацию Истории
На лодочной станции городского пруда открыли прокат велосипедов, веломобилей и электросамокатов Новости
«Наноавтомобиль» на Крюковской эстакаде Новости
Благоустройство в 22 дворах обещают закончить к октябрю. Список адресов Новости
Ресторанный комплекс на Крюковской площади получил разрешение на открытие. Пока точно известно о двух ресторанах, которые будут там работать Новости
«До этого было сорок соревнований и я их все проиграл». Как Данил Кузовков нашел спорт по душе и выиграл чемпионат по воркауту Истории
Перевозчик отменил маршрутку из Зеленограда в Шереметьево Новости
Кажется, мы нашли самое отвратительное место в Зеленограде Жизнь
Балкон на козырьке подъезда построил житель в 18-м микрорайоне. Пришлось демонтировать Новости
До 19 августа у некоторых дорог в Солнечногорском районе запрещено ходить, собирать грибы и ягоды. Здесь обрабатывают химикатами борщевик Новости
«Жилищник» обработал от клещей и грызунов парк у Нижнекаменского пруда. Их предупреждение совсем незаметно Новости
Крытую продуктовую ярмарку предлагают построить в третьем микрорайоне на месте снесенной пятиэтажки. Идет голосование Новости
На Георгиевском проспекте меняют асфальт. Кажется, они закатывают в него плитку, но это не так Новости
В Зеленограде сняли эпизод будущего фильма о знаменитом шахматном матче Карпова — Корчного Новости
Обсуждение проекта застройки ЦИЭ начнется 10 августа в электронном формате. Мэрия хочет построить здесь новый микрорайон Новости
Бахчевые развалы в Зеленограде откроются позже Москвы. Обещанной бесплатной доставки пока тоже нет Новости
10 красивых кошек зеленоградского приюта, которые ждут гостей или новых хозяев Жизнь
Разработчик платформы для онлайн-записи тарифов и услуг на виртуальную сим-карту станет резидентом зеленоградской особой экономической зоны Новости
Навесы на станции Крюково смонтировали без половины гаек. Фото Новости
Владельцам участков рядом с новой взлетно-посадочной полосой Шереметьево заплатили более миллиарда рублей Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру