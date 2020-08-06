Это «Рено Твизи» (Renault Twizy) — двухместный микроэлектромобиль весом меньше 500 килограммов. Пассажирское место находится за водительским и довольно тесное для взрослого человека. Зато на парковке машина занимает почти в два раза меньше пространства, чем стандартная легковушка.



«Твизи» — один из самых маленьких в мире серийных автомобилей. Для большей компактности его оснастили ламбо-дверями (двери-ножницы), открывающимися вертикально, а не на внешнюю сторону.



Заряжается автомобиль при полной разрядке за три с половиной — четыре часа.



«Твизи» поступил на рынок в 2012-м и в течение года был самым продаваемым в Европе электромобилем. В России продажи начались в 2016 году.