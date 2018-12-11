Отличная погода, чтобы лепить снеговиков: температура воздуха около нуля, подмокший липкий снег. И выпало достаточно. Словом, самое время сооружать из него скульптуры. Наш корреспондент Елена Панасенко прогулялась по лесопарку между 4-м и 9-м микрорайонами и наткнулась на целую галерею снежных фигур.
Присылайте и вы фотографии снеговиков. Расскажите, где увидели или слепили сами.
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