Комментировать
Начался сезон снеговиков. В лесу сделали целую галерею 11.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Отличная погода, чтобы лепить снеговиков: температура воздуха около нуля, подмокший липкий снег. И выпало достаточно. Словом, самое время сооружать из него скульптуры. Наш корреспондент Елена Панасенко прогулялась по лесопарку между 4-м и 9-м микрорайонами и наткнулась на целую галерею снежных фигур.

Присылайте и вы фотографии снеговиков. Расскажите, где увидели или слепили сами.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама