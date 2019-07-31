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Водитель руками остановил покатившийся «КамАЗ» 31.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Грузовик-манипулятор без водителя чуть не протаранил автомобили, припаркованные у ночного клуба в центре Зеленограда.

«КамАЗ» стоял на ручном тормозе, водитель в этот момент находился на платформе с манипулятором. Когда грузовик неожиданно покатился, водитель спрыгнул на землю и попытался забраться в кабину, однако дверь не открылась. Мужчина не отпустил ручку дверцы и стал тормозить грузовик, упираясь ногами в асфальт.

Грузовик чудом остановился в нескольких сантиметрах от спорткара и машины рядом, не повредив их. Инцидент произошел днем 30 июля на стоянке клуба Top Hall.

Видео с камеры наружного наблюдения и последствий происшествия опубликовало инстаграм-сообщество @zelenogram.

Как бы вы поступили на месте водителя грузовика?
Тоже тормозил грузовик руками и ногами
Стоял бы и смотрел, что будет
Со мной такого не может произойти
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