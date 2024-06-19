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Машина во дворе всегда под угрозой коммунальщиков: зимой её бомбардируют снегоуборщик, а летом — газонокосильщик 19.06.2024 ZELENOGRAD.RU

«Сейчас поеду на мойку и если найду хоть малейшее повреждение покрытия, буду составлять заявление со ссылкой на статью 167 УК РФ», пишет местный житель в чат 9-го микрорайона. Это статья об умышленном повреждении имущества.

Вряд ли в сотрудник «Жилищника» действовал умышленно, но что точно можно сказать — рядовые работники зачастую не думают о сопутствующем ущербе, а их начальство — недостаточно следит за ними и не помогает им организовывать безопасную работу.

«После снегоуборщика с направленным сбросом снега и остального мусора в сторону машин, на капоте и бампере куча сколов. Жилищнику и его работникам всё равно, что пиши, что проси провести беседы — без толку. Теперь газонокосилки…нет слов», — возмущается местная жительница Ольга.

Возможно, несколько исков от владельцев испорченных машин заставят «Жилищник» исправиться. Если среди наших читателей есть юрист, готовый pro bono представлять пострадавших в суде, напишите в редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Обсуждение
Майкл Майерс
Вчера, 18:35
Работники «Жилищника» ни в чём не виноваты! У них указ начальства и они должные его выполнить. Если не убран снег или трава не покошена,то жильцы жалуются в «Жилищник»,он выдаёт приказы рабочим,а когда они выполнят свою работу,то жильцы жалобы катают в «Жилищник» на работников. Тут замкнутый круг получается.
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Машина во дворе всегда под угрозой коммунальщиков: зимой её бомбардируют снегоуборщик, а летом — газонокосильщик Жизнь
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