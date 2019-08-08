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«Мама, я буду пылесосить». Несмываемое обещание уже два года «украшает» спортивную площадку у корпуса 1015 08.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Новое покрытие на спортивной площадке у корпуса 1015 положили пару-тройку лет назад. Положили косо. Вдобавок вскоре на ней еще и вандальная надпись появилась, нанесенная белой аэрозольной краской.

На самом деле это трогательное послание: «Мама, ты лучшая. Я обещаю, что буду пылесосить!»

Коммунальщики однажды попытались затереть «записку», но безуспешно. И вот уже два года она мозолит глаза местным жителям, как и кривое поле. Покрытие нанесено лоскутами, неровно, границы площадки шире, чем площадь покрытия.

«В июле поменяли покрытие на беговой дорожке и уехали, — рассказал Zelenograd.ru местный житель Сергей М. — Надеялся, что площадку тоже перестелют, но увы».

Пылесосит ли все эти годы автор послания, как обещал, или нет, выяснить не удалось.

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