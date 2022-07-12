Удивительно милая история о неравнодушии и добрососедстве случилась в Зеленограде. Поздно вечером 10-го июля в чат 4-го микрорайона написала Ася, мама маленькой девочки — на прогулке они потеряли игрушку, небольшую плюшевую собаку. «Это любимая игрушка у малыша с рождения (мамы поймут, что такое потерять комфортер). Если вдруг кто видел или забрал, напишите! Я просто уже обыскалась и у ребёнка реально горе».

На обращение тут же откликнулась Алина, попросила прислать фотографию игрушки и на велосипеде отправилась на поиски.