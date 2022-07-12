«Маленькая коричневая собачка, застиранная и любимая до ужаса» — как соседский чат за ночь помог вернуть ребенку потерянную игрушку 12.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Удивительно милая история о неравнодушии и добрососедстве случилась в Зеленограде. Поздно вечером 10-го июля в чат 4-го микрорайона написала Ася, мама маленькой девочки — на прогулке они потеряли игрушку, небольшую плюшевую собаку. «Это любимая игрушка у малыша с рождения (мамы поймут, что такое потерять комфортер). Если вдруг кто видел или забрал, напишите! Я просто уже обыскалась и у ребёнка реально горе».

На обращение тут же откликнулась Алина, попросила прислать фотографию игрушки и на велосипеде отправилась на поиски.

«В темноте после дождя уже думала, что не найду»

«Я почувствовала, что мне нужно это сделать, было и стойкое желание, и время, — рассказала Алина „Зеленоград.ру“. — Примерно в полночь начала поиски, медленно объезжала ряды скамеек на площади, здания вокруг, ближайшие площадки, в том числе на лесных дорожках. В темноте после дождя иногда было сложно разглядеть землю и я уже думала, что не найду. Не хотелось сдаваться, продолжила поиски (ну не может же быть, что она исчезла), и к половине первого на одной из площадок (я даже не знала, что у нас такая площадка есть) увидела что-то маленькое на скамейке. Подхожу, а это она!»

Было уже поздно возвращать игрушку сразу, Алина вернулась с собачкой домой, на всякий случай постирала её и положила сушиться. А на следующий день она вернулась к маленькой хозяйке. «По-настоящему рада, что всё так хорошо получилось!»

«Поклон до земли и миллион обниманий»

«Я уже третий день под впечатлением — не ожидала такой помощи, — рассказала Ася „Зеленоград.ру“. — Игрушку потеряли на прогулке с бабушкой, хватились поздно — когда малышку привели домой вечером. Бросились искать на площади Юности и на детской площадке за „Электроном“, но дальше не пошли — время было позднее, погода портилась. Я решила утром идти искать сама, и от отчаяния написала в группы районов и вам в редакцию (спасибо, что откликнулись!). Я описала Алине маршрут прогулки, но, честно говоря, не надеялась, что по темноте и такой непогоде игрушку найдут. А в половину первого ночи(!) она мне написала, что нашла нашу собачку! Ребёнок счастлив, а девушка Алина — золотой неравнодушный человек, поклон ей до земли и миллион обниманий!»

Что за районные чаты?

Редакция «Зеленоград.ру» поддерживает новостные каналы и чаты в телеграме для каждого микрорайона Зеленограда. В чатах можно обсуждать местную жизнь, делиться новостями, проблемами, советами и рекомендациями. Вот их список:

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