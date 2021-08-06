Около десятка курьеров службы доставки «Самокат» ездили друг за другом на велосипедах вокруг фонтана на площади Юности. Это было в четверг вечером. Несколько читателей прислали в редакцию видео. В самой службе доставки не знают, что это было, но предполагают, что курьеры решили устроить какой-то флешмоб. Одна из авторов видео предположила, что «у них там открылся портал и они через него попадали к заказчикам»