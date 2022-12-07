Бывший президент РФ Дмитрий Медведев приехал сегодня в Зеленоград. Видео проезда его кортежа по Центральному проспекту опубликовал сегодня канал «ЗелАО Auto». Кортеж ехал в сторону «Микрона». Ждем зажигательных репортажей в телеграме Медведева.