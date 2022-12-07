Кортеж Медведева на Центральном проспекте 07.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев приехал сегодня в Зеленоград. Видео проезда его кортежа по Центральному проспекту опубликовал сегодня канал «ЗелАО Auto». Кортеж ехал в сторону «Микрона». Ждем зажигательных репортажей в телеграме Медведева.

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Метки:
Медведев Дмитрий Анатольевич
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