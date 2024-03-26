Заботливый житель одного из домов в 1-м микрорайоне сделал на балконе кормушку для белочки — со взлетно-посадочной полосой
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