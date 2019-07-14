У подъездов домов в 3-й микрорайоне появились новенькие урны. Только вышла неувязочка: ведро не помещается в отверстие каменного фасада урны, и его, стакан-вкладыш, просто ставят сверху, как на постамент.

«Сначала поставили вот это новое коричневое [внешний бетонный корпус урны. — Zelenograd.ru], спустя пару недель потом эту вот жестянку сверху. Они не совпали. Новое ведро не влезает в новую урну буквально на сантиметр по окружности, поэтому его просто поставили сверху» , — рассказала нам местная жительница.

Как мы выяснили, зеленоградские коммунальщики заказали более полутора тысяч бетонных, гранитных и мраморных урн с полостями для вставных ведер из нержавеющей стали на сумму более девяти миллионов рублей. Для разнообразия взяли четыре типа урн: три — с цилиндрическими вкладышами, один — с прямоугольным.

В документах госзакупки внутренний диаметр каменного фасада урны указан только для одного типа из трех, предназначенных для цилиндровых ведер-стаканов. Возможно, поэтому и перепутали: «постаменты» из одного комплекта, а вкладыши из другого.

Дворникам же, видимо, ничего не оставалось, как поставить не подходящие по диаметру ведра сверху. Интересно, почему каменные фасады ставили отдельно от ведер, а не сразу в комплекте.

Что касается конкретно этого типа урн, то он, по документам госзакупки, называется «Урна уличная (урна бетонная квадратная с круглой вставкой)». Стоимость одной такой урны 7 300 рублей.

«Бетонно-монолитная урна с фактурой из натурального камня со съемным стаканом для обслуживания. Внешний фасад урны имеет фактуру: гравийная смесь (гранит; мрамор шахматка; галька). […] Съемный вкладыш-стакан круглой формы изготовлен из нержавеющей/оцинкованной стали, общий объем не менее 35 литров. […] В количестве 174 штуки». Внутренний диаметр для вставного ведра не указан.

Внешний и внутренний диаметр указан только для круглых бетонных урн с круглой вставкой, которых закупили 1175 штук более чем на шесть миллионов.