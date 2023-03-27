Фото: Vitaliy Krymskiy
Фотографию трёхдневного улова на улице Троицкой разместили в чате Андреевки. Потери номеров в гигантских весенних лужах происходят регулярно — коммунальщики
не работают стабильно.
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