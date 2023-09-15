Всякие варианты неправильной парковки во дворах люди готовы терпеть, но иногда чаша их терпения переполняется. На фото из 6-го микрорайона как раз такой случай.

Водитель грузовика спокойно, будто он где-то в деревне, полностью заехал на газон и пошел по своим делам. Найти в округе свободное место было недосуг. Местный житель уже отправил фото машины в ГИБДД, но в чате района не все с этим согласились.

«Вам смотрю совсем заняться нечем, — пишет Оксана. — Да, он плохо поступил, а вы вообще ужасно. Если человек приехал ночью с работы и мест нет, ему машину куда ставить в наших дворах, не приспособленных для парковки? Его я не оправдываю это плохо, но и фотографы с телефонами уже достали. Надеюсь, что такой же человек с телефоном завтра вас не выложит в сеть и вы не станете звездой интернета».

«Надо просто парковаться по правилам, чтобы не фотографировали, делов-то», — отвечает ей Анна. «Меня никто не выложит, потому что не нарушаю правила парковки, да просто уважаю людей», — пишет Энвер.

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