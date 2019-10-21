Работая инструктором в фитнес-клубе, Анастасия постоянно сталкивается со случаями запущенного ожирения. Она винит в этом индустрию фастфуда и моду на толерантность к фигуре — «бодипозитив».

"Считаю, что нужно организовать народное противодействие транснациональной политике «набивания животов» , — написала Сайдашева в инстаграме. — Популярный сегодня тренд «бодипозитива» продвигают те, кто заинтересован в том, чтобы население не боролось с пороками, а поддалось им. И, как следствие, потребляло больше. В знак протеста мы сжигаем бургеры как символ продовольственной политики, которую мы не можем принять!". Такую пропаганду она называет «пищевой диктатурой» или «бодифашизмом». И призывает всех объединиться в борьбе с этим явлением в движение «БодиАнтиФа».

"Люди не хотят образовываться в вопросах питания, — объяснила Сайдашева «Зеленоград.ру». — Им проще и удобнее есть фастфуд и [потом] обращаться в больницы, ссылаясь на работу, нервы и экологию, чем воспитывать себя и своих детей грамотными и экологичными людьми! Они привыкли к отговоркам и безответственности, но за любой такой безграмотностью стоит здоровье целого поколения!"

Сайдашева планирует дальнейшее проведение таких акций, как с бургерами, а также акций, направленных на здоровый образ жизни.

Телеканал «360» сообщил, что её акцию поддержали уже свыше 20 человек из разных городов России и даже других стран. Однако «Инстаграм» Анастасии, где она рассказала о флешмобе, пестрит издевательскими комментариями.

Её пост в «Инстаграме» прокомментировал даже глава Солнечногорского округа Владимир Слепцов. «Мы гордимся такими людьми, — написал Слепцов. — То, что вы любым способом хотите доказать, что нужно следить за собой, — это правильно». При этом Слепцов высказал «рекомендацию обывателя», что «посты из спортзала дадут эффект больше».

Несмотря на внушительное число испорченной еды, акция обошлась Сайдашевой относительно недорого. 50 гамбургеров в «Макдоналдсе» плюс мангал и жидкость для розжига из «Ашана» — итого 2557 рублей.