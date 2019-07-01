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Фантастическое небо над Зеленоградом 1 июля. Фото 01.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Фантастическое небо было над городом вечером 1 июля. На что похожи такие облака, как считаете? А может быть даже знаете, как они правильно называются? Делитесь своими версиями в комментариях.

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