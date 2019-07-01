Владимир Лоскутов
Фантастическое небо было над городом вечером 1 июля. На что похожи такие облака, как считаете? А может быть даже знаете, как они правильно называются? Делитесь своими версиями в комментариях.
Анастасия Савельева
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В «Перекрестке» 15-го микрорайона скупили ВСЕ продукты. Достаточно было снизить цены на 40 процентов Жизнь
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