Так в чате 8-го района прокомментировали эту милую фотографию. Но автор отметил, что это местный ёжик — просто перебегал дорогу во дворе.
При встрече с ежом во дворе нужно соблюдать осторожность:
- если животное очевидно не нуждается в помощи, не нужно уносить его домой
- не берите его на руки: между иголок могут быть клещи и другие паразиты
- подкармливать ежа не надо: он питается жуками, улитками, гусеницами, червями, а также грибами, желудями, ягодами и фруктами. Молоко, вопреки распространенному мнению, для взрослых ежей вредно
- если ёж укусил вас, обработайте рану антисептиком и обратитесь к врачу
- если ёж по-настоящему в беде (а не просто гуляет по двору), позвоните на общегородскую горячую линию +7-495-777-77-77
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