Двойная радуга над Зеленоградом (Фото наших читателей) 16.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Полная двойная радуга 16 сентября после дождя над Зеленоградом — красота!

Спасибо за фото нашим читателям:
@_k.a_r.i.n.a_, @masik3340, @irmazef, @bormotoon9k, @galina0127, Gaduykin Sergey, Влад Афанасьев, Алексей Полывянный, Леня Ханбеков.

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