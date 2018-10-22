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Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь 22.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Житель Зеленограда задолжал 125 тысяч рублей по жилищно-коммунальным услугам. Ему ограничили выезд за пределы страны, его искали по месту прописки, о его счетах спрашивали у банков. А оказалось, что он ушел в монастырь.

Исполнительное производство возбудили еще в мае 2017 года, сообщает префектура со ссылкой на зеленоградский отдел службы судебных приставов. А в августе должник заехал домой, случайно нашел повестку в суд, пришел к приставам и рассказал, что денег у него нет, и вообще он живет в монастыре, где помогает по хозяйству, дохода у него нет. Судя по резюме «работа по исполнению решения суда продолжается», долг мужчина так и не погасил.

Сейчас в зеленоградском отделе судебных приставов находятся более двух тысяч исполнительных производств по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Если у должника нет денег на банковских счетах, накладывается арест на его имущество, которое можно продать, — квартиру (если это не единственное жилье), машину, бытовую технику, электронику и даже породистое домашнее животное.

Самая действенная мера для должников — арест автомобиля, отметили в отделе приставов, в этом году было 12 таких случаев (но это всего лишь 0,6% от общего числа исполнительных производств). Запрет выезда за пределы страны — ограничение, которое накладывается при сумме долга более 30 тысяч рублей. С начала года выезд ограничили 1363-м должникам за услуги ЖКХ. Собирались ли они выезжать за границу, неизвестно.

Сейчас в целом по Зеленограду жители задолжали за «коммуналку» более 700 миллионов рублей.

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