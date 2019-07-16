16 июля днем во дворе 8 микрорайона девочка застряла в качелях и не могла выбраться. Самостоятельно ей выбраться не удавалось, поэтому пришлось вызвать МЧС.

Когда спасатели приехали на место, то родителям уже удалось вытащить ребенка из качелей, рассказали Zelenograd.ru в управе Старого Крюково и в МЧС. Дело в том, что 10-летняя девочка залезла в качели для самых маленьких, которые ей были не по размеру. Конструкция тех качелей явно не предназначена для 10-летнего ребенка.

Девочка не пострадала, а спасателям не пришлось ничего делать. Родители отказались от комментариев.