Может стоит указывать возраст для которого предназначена каждая конкретная конструкция на детской площадке?
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16 июля днем во дворе 8 микрорайона девочка застряла в качелях и не могла выбраться. Самостоятельно ей выбраться не удавалось, поэтому пришлось вызвать МЧС.
Когда спасатели приехали на место, то родителям уже удалось вытащить ребенка из качелей, рассказали Zelenograd.ru в управе Старого Крюково и в МЧС. Дело в том, что 10-летняя девочка залезла в качели для самых маленьких, которые ей были не по размеру. Конструкция тех качелей явно не предназначена для 10-летнего ребенка.
Девочка не пострадала, а спасателям не пришлось ничего делать. Родители отказались от комментариев.
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