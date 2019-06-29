Вот такой сюрприз обнаружил житель дома 811 у своего подъезда в шесть утра. Во время ливня, который продолжался почти сутки, на припаркованный автомобиль рухнуло дерево. ЧП произошло в ночь на пятницу, 28 июня.

Повезло, что ствол «лёг» не на капот, а между машинами, только накрыв одну из них кроной.

Судя по всему, у дерева подгнили корни. Намокнув, не выдержали ноши и сломались при очередном порыве ветра. Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, никаких признаков, что дерево может упасть, не было, оно стояло едва заметно накренившись.

Убирать дерево, заблокировавшее внутренний проезд, коммунальщики не спешили. В 9 утра оно все еще лежало поперек дороги. Потом все же привезли бункер для крупногабаритного мусора, дерево распилили, сложили — и оставили контейнер-«лодку» посреди двора.

Местные жители быстро нашли ему применение, накидав сверху мелкие и крупные бытовые отходы. Возможно, мусоровывозящая компания на то и рассчитывала, чтобы не возить восьмикубовый бункер полупустым. На следующие сутки в 9 утра «лодка» оставалась на том же месте.