Вот такой сюрприз обнаружил житель дома 811 у своего подъезда в шесть утра. Во время ливня, который продолжался почти сутки, на припаркованный автомобиль рухнуло дерево. ЧП произошло в ночь на пятницу, 28 июня.
Повезло, что ствол «лёг» не на капот, а между машинами, только накрыв одну из них кроной.
Судя по всему, у дерева подгнили корни. Намокнув, не выдержали ноши и сломались при очередном порыве ветра. Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, никаких признаков, что дерево может упасть, не было, оно стояло едва заметно накренившись.
Убирать дерево, заблокировавшее внутренний проезд, коммунальщики не спешили. В 9 утра оно все еще лежало поперек дороги. Потом все же привезли бункер для крупногабаритного мусора, дерево распилили, сложили — и оставили контейнер-«лодку» посреди двора.
Местные жители быстро нашли ему применение, накидав сверху мелкие и крупные бытовые отходы. Возможно, мусоровывозящая компания на то и рассчитывала, чтобы не возить восьмикубовый бункер полупустым. На следующие сутки в 9 утра «лодка» оставалась на том же месте.
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