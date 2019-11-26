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«Возле входа на обновлённый Крюковский рынок на скамью для покупателей „посадили“ статую персонажа из соцсетей — Ждуна. Как сотрудник торгового центра, находящегося рядом с рынком, имею ли я право требовать „депортацию“ статуи?» Такой вопрос прислал Алексей П. в префектуру.

По мнению Алексея и его коллег, Ждун скорее отпугивает потенциальных клиентов. И вообще «есть масса вариантов и идей для украшения торговой площади, которые могут привлечь внимание покупателей различного уровня достатка», увеличить их трафик и сделать территорию «максимально товарооборотной». Правда, альтернативы Алексей не предложил.

Еще, по мнению автора, этот «одноразовый персонаж интернет-мемов» давно потерял свою «привлекательность» и интересен только подросткам от 14 до 16 лет. «Наше решительное мнение, что этот „шедевр“ не вписывается в концепцию места, включающего большое количество точек реализации товаров различной категории: от товаров повседневного потребления до товаров премиального уровня», — резюмирует Алексей.