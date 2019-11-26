«Депортировать Ждуна с рынка!» Как на это требование ответил рынок и сам Ждун 26.11.2019 ZELENOGRAD.RU
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«Возле входа на обновлённый Крюковский рынок на скамью для покупателей „посадили“ статую персонажа из соцсетей — Ждуна. Как сотрудник торгового центра, находящегося рядом с рынком, имею ли я право требовать „депортацию“ статуи?» Такой вопрос прислал Алексей П. в префектуру.

По мнению Алексея и его коллег, Ждун скорее отпугивает потенциальных клиентов. И вообще «есть масса вариантов и идей для украшения торговой площади, которые могут привлечь внимание покупателей различного уровня достатка», увеличить их трафик и сделать территорию «максимально товарооборотной». Правда, альтернативы Алексей не предложил.

Еще, по мнению автора, этот «одноразовый персонаж интернет-мемов» давно потерял свою «привлекательность» и интересен только подросткам от 14 до 16 лет. «Наше решительное мнение, что этот „шедевр“ не вписывается в концепцию места, включающего большое количество точек реализации товаров различной категории: от товаров повседневного потребления до товаров премиального уровня», — резюмирует Алексей.

Ответ

Префектура обратилась к правообладателю территории, который занимается перестройкой Крюковского рынка, — к компании «Вит-Сириус». Там ответили, что, напротив, получают множество положительных отзывов от посетителей (в том числе с детьми разного возраста) и что участок со Ждуном стал популярной фотозоной, которая «способствует рекламе торгового объекта, а также привлечению покупателей». Словом, ровно наоборот.

«Зеленоград.ру» обратился к самому Ждуну — реальному человеку, жителю нашего города, члена группы «Волонтёры ЗелАО», который активно участвует в благотворительных акциях в ростовом костюме этого персонажа. Ждун ответил, что он обычно привлекает большое внимание, причем в основном как раз взрослых людей".

По словам художницы Маргрит ван Бреворт, которая создала оригинальную скульптуру, «Ждун — словно большой милый комок плоти, который хочется обнять […], своего рода неудавшийся эксперимент, который ждёт и надеется, что станет лучше — как пациенты, которые сидят в очереди к врачу в ожидании диагноза и должны просто ждать своей участи с надеждой на лучшее». А еще художница хотела сделать своего персонажа привлекательным и милым: чтобы с ним было комфортно и он мог заставить смеяться. Персонаж действительно разобрали на мемы, и не только в интернете, но и в политической среде. Своё имя Ждун получил уже в народе. Сначала его ассоциировали с ожиданием перемен к лучшему, со временем его смысловой облик трансформировался в бесконечное — из-за бюрократии — ожидание этого самого чего-то лучшего.

Какую реакцию вызывает у вас Ждун перед входом на рынок?
Позитивную, он мне нравится
Негативную, уберите его
Пусть сидит
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