Цветы недотроги украсили лесную тропинку за 12-м микрорайоном 22.08.2019 ZELENOGRAD.RU

«Если зайти в лес возле реки Сходня от 12-го микрорайона, то можно увидеть множество розовых кустов. Все усыпано этими цветами — как вторая весна в лесу наступила», — поделилась местная жительница Светлана Знаткова.

Это цветы недотроги, в садах известной также под названием «бальзамин». Свое имя растение получило из-за свойства созревших плодов с треском раскрываться и выстреливать семена при прикосновении.

Заросли недотроги, не тронутые городскими газонокосилками и триммерами, расположились у тропинки вдоль реки.

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