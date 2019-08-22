Светлана Знаткова
«Если зайти в лес возле реки Сходня от 12-го микрорайона, то можно увидеть множество розовых кустов. Все усыпано этими цветами — как вторая весна в лесу наступила», — поделилась местная жительница Светлана Знаткова.
Это цветы недотроги, в садах известной также под названием «бальзамин». Свое имя растение получило из-за свойства созревших плодов с треском раскрываться и выстреливать семена при прикосновении.
Заросли недотроги, не тронутые городскими газонокосилками и триммерами, расположились у тропинки вдоль реки.
Светлана Знаткова
Светлана Знаткова
Светлана Знаткова
Светлана Знаткова
Проезд по Каштановой аллее станет односторонним с 5 сентября. За счет этого сделают парковки у больницы Новости
МИЭТ: заметный рост проходных баллов, новые возможности для подготовки к поступлению и первый день открытых дверей в этом учебном году Реклама
Представлен пригородный поезд «Иволга 2.0». Такие составы выйдут на МЦД — новое московское «наземное метро» Новости
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.