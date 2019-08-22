«Если зайти в лес возле реки Сходня от 12-го микрорайона, то можно увидеть множество розовых кустов. Все усыпано этими цветами — как вторая весна в лесу наступила», — поделилась местная жительница Светлана Знаткова.

Это цветы недотроги, в садах известной также под названием «бальзамин». Свое имя растение получило из-за свойства созревших плодов с треском раскрываться и выстреливать семена при прикосновении.

Заросли недотроги, не тронутые городскими газонокосилками и триммерами, расположились у тропинки вдоль реки.