Необычное явление встретил наш читатель с ником Себастьян Хафнер в лесопарке 8-го микрорайона: ствол сломанного дерева в ледяном панцире. Похоже на то, будто, прежде чем застыть, жидкость изливалась изнутри ствола.
Фото: Себастьян Хафнер
«Подошёл, потрогал — всё во льду. Внутри ствола тоже всё замёрзло. При этом на улице было шесть градусов тепла, — поделился с „Зеленоград.ру“ Себастьян. — Как?»
Сейчас у деревьев период сокодвижения. Видимо, во время одного из ураганов дерево сломалось под напором ветра, сок начал вытекать наружу. Потом заморозки с осадками — и получился такой ледяной «водопад».
Но почему он не растаял в оттепель? Делитесь своими версиями в комментариях.
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