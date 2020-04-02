«Подошёл, потрогал — всё во льду. Внутри ствола тоже всё замёрзло. При этом на улице было шесть градусов тепла, — поделился с „Зеленоград.ру“ Себастьян. — Как?»

Сейчас у деревьев период сокодвижения. Видимо, во время одного из ураганов дерево сломалось под напором ветра, сок начал вытекать наружу. Потом заморозки с осадками — и получился такой ледяной «водопад».

Но почему он не растаял в оттепель? Делитесь своими версиями в комментариях.