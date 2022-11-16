Число «пи» вытоптали на снегу рядом с общежитием МИЭТа. В нем 71 знак после запятой и несколько ошибок 16.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Первый снег в Зеленограде празднуют по-особому. Кто-то вытоптал на заснеженной площадке рядом с общежитием МИЭТа число «пи» — до 71-го знака после запятой. Правда, есть несколько ошибок — кто найдёт, пишите в комментарии.

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Метки:
снег
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Число «пи» вытоптали на снегу рядом с общежитием МИЭТа. В нем 71 знак после запятой и несколько ошибок Жизнь
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