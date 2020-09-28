На автокомбинате, не вдаваясь в подробности, сказали, что, видимо, надо перезагрузить программу. Как часто происходят такие сбои, ответить не смогли.

«Мосгортранс» сообщил редакции, что сейчас автобус, о котором идёт речь, работает на линии. «Все электронные табло и маршрутоуказатели исправны». В случае некорректной работы маршрутоуказателей «мы проводим тщательную проверку и, при необходимости, устраняем замечания», сказали на предприятии.



Также добавили, что пассажиры могут сообщить о таких ситуациях через официальные аккаунты в социальных сетях (инстаграме, фейсбуке, твиттере), позвонив в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 8-495-539-54-54, 3210 (короткий номер для «Билайна», МТС, «Мегафона», «Теле2») или с помощью формы обратной связи на Едином транспортном портале Москвы.



При этом на поставленные редакцией вопросы предприятие не ответило. «Зеленоград.ру» отправил повторный запрос.