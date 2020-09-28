Автобус едет по Солнечной аллее одновременно по четырём маршрутам. В том числе по несуществующему 28.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Четыре номера маршрута насчитала читательница «Зеленоград.ру» Ангелина на одном автобусе с пассажирами, следовавшем по Солнечной аллее. Спереди — 13 (такого маршрута нет), сзади сразу два — 16 и 21, а на табло в салоне, которое над водительской кабиной (видно через заднее стекло), — 11. Автобусы с разными одновременно номерами маршрутов на электронных указателях встречали в городе и раньше. «Зеленоград.ру» обратился на автокомбинат и в «Мосгортранс» за объяснениями, как такое в принципе возможно, как отслеживают подобные сбои и по какому маршруту на самом деле ходит этот автобус.

На автокомбинате, не вдаваясь в подробности, сказали, что, видимо, надо перезагрузить программу. Как часто происходят такие сбои, ответить не смогли.

«Мосгортранс» сообщил редакции, что сейчас автобус, о котором идёт речь, работает на линии. «Все электронные табло и маршрутоуказатели исправны». В случае некорректной работы маршрутоуказателей «мы проводим тщательную проверку и, при необходимости, устраняем замечания», сказали на предприятии.

Также добавили, что пассажиры могут сообщить о таких ситуациях через официальные аккаунты в социальных сетях (инстаграме, фейсбуке, твиттере), позвонив в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 8-495-539-54-54, 3210 (короткий номер для «Билайна», МТС, «Мегафона», «Теле2») или с помощью формы обратной связи на Едином транспортном портале Москвы.

При этом на поставленные редакцией вопросы предприятие не ответило. «Зеленоград.ру» отправил повторный запрос.

По какому маршруту ехал автобус на самом деле?
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Метки:
автобусы
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