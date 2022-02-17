«Авито» — кладезь самых неожиданных товаров, которые продают наши соседи. «Зеленоград.ру» собрал девять самых интересных предложений в зеленоградском «Авито».
Банка огурцов за 100 миллионов рублей. «Цена определена исходя из того, что такая банка уникальна. По моим данным, эти огурцы больше не производятся, поэтому предмет имеет историческую ценность (вероятно)», — считает продавец. Согласно этикетке, огурцы были произведены в Будапеште в 1986 году.
Коллекция винтажных фотографий и открыток за 8000 рублей. Собрано по российским и зарубежным аукционам
Домашняя ящерица эублефар. Стоимость от 5000 до 10000 рублей. «Если ищите ласкового питомца, то знайте, что эублефары очень контактные с людьми любят сидеть на руках или на плече, узнают хозяина и даже просятся на ручки. Никакой аллергии — шерсти нет. Выгуливать не надо. Места занимает мало. А в отличие от рыбок можно подержать на руках. Идеальный питомец», — обещает продавец.
«Карта картина „Одинокая гора“ в одном экземпляре. Ручная, авторская работа, идеальный подарок для ценителя Толкина и вселенной Средиземья. Оформлена в рамке. Рамка и паспарту в комплекте».Цена: 5900 рублей, торг уместен.
Ручной карликовый африканский ёжик с клеткой, кормом, наполнителем за 5000 рублей. Ежик и клетка в отличном состоянии
Коллекция винтажного парфюма. Цена договорная. Гордость коллекции, как утверждает продавец, редчайший набор Estee Cologne + пудра для тела
Плюшевый заяц ручной работы за 1500 рублей. Размер — 30 сантиметров. Возможно изготовление в другом цвете.
Немецкие напольные часы последней трети XX века за 130000 рублей. Выполнены из дерева, сверху шпон ореха, много резьбы, на механизме имеется клеймо. Часы рабочие, с четвертным боем.
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