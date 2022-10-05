Благоустройство зоны отдыха «Березовая роща» во 2-м микрорайоне официально закончили. Вот как она теперь выглядит 05.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Благоустройство зоны отдыха между корпусами 231—248 официально завершили. Вот что сделали на этой территории, которую называют зоной отдыха «Березовая роща»

А ещё обустроили площадку для выгула и дрессировки собак — об этом смотрите в видео:

Так результаты благоустройства видит мэрия. А что скажете вы? Делитесь впечатлениями в комментариях или пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
микрорайон 2, благоустройство
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