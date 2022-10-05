Фото: комплекс городского хозяйства Москвы
Благоустройство зоны отдыха между корпусами 231—248 официально завершили. Вот что сделали на этой территории, которую называют зоной отдыха «Березовая роща»
Заменили покрытие пешеходных дорожек. При проведении работ сохранили ландшафт территории — все зеленые насаждения, аллеи, газоны и цветники. Дополнительно высадили деревья и кустарники
Сделали зоны для тихого отдыха
Привели в порядок детские площадки
Поставили новые игровые комплексы, оформленные в лесной тематике, с горками, качелями, качалками
Установили скамейки и парковые качели, обновили систему освещения
А ещё обустроили площадку для выгула и дрессировки собак — об этом смотрите в видео:
Так результаты благоустройства видит мэрия. А что скажете вы? Делитесь впечатлениями в комментариях или пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
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