«Зеленопарк» хочет сделать уличную развлекательно-отдыхательную площадку на парковке. Что именно там будет — может зависеть именно от вас!
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