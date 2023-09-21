Горшенин показывает, как сам звонил и писал в компании, чтобы получить разъяснения, но безуспешно — там отказались отвечать на вопросы и отправили его искать информацию в интернете.

В обзорах монитора LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 (в частности, в статье на «Хабре», на которую ссылается блогер) управляющим микроконтроллером устройства назван именно чип K1986BE92QI «Миландра». Однако в спецификациях чипа на сайте «Миландра» не приводятся какие-либо интерфейсы подключения видеопанели — матрицы монитора, удивляется автор видео (на момент публикации «Зеленоград.ру» страница сайта была скрыта). А на сайте LightCom в описании мониторов вообще нет упоминаний этого чипа.