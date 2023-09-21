Зеленоградские компании — «Миландр» и «Лайтком» — обвинили в фиктивном применении отечественного чипа ради преференций 21.09.2023 ZELENOGRAD.RU

«Лишнюю деталь» — микроконтроллер зеленоградского ПКК «Миландр», не выполняющий заявленных функций — обнаружили в мониторе LightCom, который также производят в Зеленограде. Эти мониторы включены в реестр российской радиоэлектронной продукции как использующие отечественные интегральные схемы. Теперь разработчика и производителя обвиняют, что схема вставлена в монитор только ради «отечественного» статуса устройства и доступа к госзакупкам — «Лайтком» и «Миландр» всё это опровергают.

Обвинения

В видеоролике «Ради баллов обманули страну» известный IT-блогер Максим Горшенин (в прошлом сотрудник компании МЦСТ, разработчика процессоров «Эльбрус»), разбирает монитор LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 и находит в нём российский чип — контроллер «Миландра» K1986BE92QI. Также он демонстрирует наличие на плате контроллера RTD2525AR тайваньской компании Realtek. И проводит эксперимент: удаляет отечественный чип, однако монитор продолжает работать — потому что на самом деле управляется тайваньским контроллером, скрытым под наклеенным сверху радиатором, а чип «Миландра» отвечает только за подачу на него питания, объясняет Горшенин.

Горшенин показывает, как сам звонил и писал в компании, чтобы получить разъяснения, но безуспешно — там отказались отвечать на вопросы и отправили его искать информацию в интернете.

В обзорах монитора LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 (в частности, в статье на «Хабре», на которую ссылается блогер) управляющим микроконтроллером устройства назван именно чип K1986BE92QI «Миландра». Однако в спецификациях чипа на сайте «Миландра» не приводятся какие-либо интерфейсы подключения видеопанели — матрицы монитора, удивляется автор видео (на момент публикации «Зеленоград.ру» страница сайта была скрыта). А на сайте LightCom в описании мониторов вообще нет упоминаний этого чипа.

Монитор LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 с 22 марта 2023 года входит в реестр российской радиоэлектронной продукции и имеет 140 баллов локализации в балльной системе Минпромторга. В сравнении с ближайшими российскими конкурентами, мониторами «Бештау» (110 баллов) и RDW (90 баллов) он лидирует — «Значит, ему отдадут предпочтение в закупках», поясняет автор видео. Три года назад в соавторстве с коллегой он уже объяснял в другом видеоролике все лазейки этой системы, пользуясь которыми, изготовители «российской» электроники, преимущественно сделанной из зарубежных модулей и компонентов, могут добавить в неё отечественные чипы, которые будут просто «мигать лампочками» — и набрать необходимые баллы.

Со стороны LightCom никаких нарушений российского законодательства по части импортозамещения и госзакупок нет, подчеркивает Горшенин. Вместе с тем он сообщил CNews, что компетентные органы начали проверку этого инцидента.

Реакция зеленоградских компаний

В «Лайтком» приведенную в видеоролике информацию назвали «черным пиаром», а в «Миландре» предложили выбрать любой монитор на складе «Лайткома» и «попробовать повторить фокус блогера». Да и вообще, «для попадания в реестр Минпромторга российская интегральная схема в мониторе не нужна», уточняют в «Лайткоме», а баллы за локализацию производства «не дают никаких преференций в госзакупках для этого вида продукции».

«Я поддерживаю любую компанию, которая начинает локализацию любых производственных этапов на территории Российской Федерации, — заявляет Максим Горшенин, — и цели очернить кого-либо у меня нет. „Лайтком“ и „Миландр“ — молодцы, у них часть процессов делается в стране, и это очень хорошо. Но я не люблю, когда меня и мою страну обманывают. Почему обманывают? Распаянный контроллер ["Миландра"] слишком слаб для тех задач, под которые его предполагают использовать… И больше всего интересно, кто же такое импортозамещение пропустил».

Монитор LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 с диагональю 27 дюймов, матрицей IPS на 27 дюймов и разрешением Full HD (1920х1080 точек) продается в российском «Ситилинк» и стоит от 46 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. Цена на схожие по характеристикам модели иностранных брендов по данным CNews — от 12,2 тысяч рублей.

Выпускающая мониторы компания «Лайтком» — производитель персональной компьютерной и периферийной техники, а также серверного оборудования под собственным товарным знаком Lightcom. Основана в 2012 году в Зеленограде, располагается на территории завода «Квант». О сотрудничестве «Лайтком» с ПКК «Миландр», ведущим зеленоградским разработчиком микроэлектроники с 30-летним опытом, в направлении применения отечественных интегральных схем сообщалось с 2021 года — тогда мониторы LightCom были в числе первых включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

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