Два года назад, до эпидемии коронавируса, для участия в марафоне, в американскую Талсу — город-побратим Зеленограда — приехала группа наших бегунов. Ребята отлично выступили и планировали зимой принять талсинцев у нас на БИМ-марафоне и летом — на Зеленоградском полумарафоне. Никто не знал, что это станет невозможным. Но в этом году, чтобы поддержать очередной забег Route 66, все зеленоградские участники того марафона вместе вышли на забег — одновременно с американским забегом. Разбив дистанцию, каждый пробежал свой отрезок, что составило километраж марафона.
Идея такого забега появилась у Елены Антоновой. Закрывая беговой сезон она вместе с мужем участвовала в забеге в Гатчине. «Мы ехали в электричке Санкт-Петербург- Гатчина, на пробег. И так стало тоскливо, что в Москве всё отменено, что Талсы в этом году нам не видать, а там было так круто и душевно. Очень захотелось пробежать эстафетой, как-то вернуться в то состояние и в ту атмосферу. Ребята поддержали, пусть не эстафетой, но хотя бы совместной пробежкой. В наших реалиях о таком можно было только мечтать».
Участники забега: Елена и Дмитрий Антоновы, Алексей Черняев и поддержавшие их бегуны Анна Кондратьева, Алексей Федонин и Сергей Мосалев передали свой привет из зеленоградского парка Победы. Андрей Васильев и Елизавета Ефимова — из Мытищ, пробежав дистанцию буквами TULSA.
В следующем году все надеются на полноценное участие и возобновление встреч. В Талсе тепло поддержали этот жест.