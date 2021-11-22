Идея такого забега появилась у Елены Антоновой. Закрывая беговой сезон она вместе с мужем участвовала в забеге в Гатчине. «Мы ехали в электричке Санкт-Петербург- Гатчина, на пробег. И так стало тоскливо, что в Москве всё отменено, что Талсы в этом году нам не видать, а там было так круто и душевно. Очень захотелось пробежать эстафетой, как-то вернуться в то состояние и в ту атмосферу. Ребята поддержали, пусть не эстафетой, но хотя бы совместной пробежкой. В наших реалиях о таком можно было только мечтать».